- Selectionata feminina a Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 3-0, duminica, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia). Elizabeta Samara a fost invinsa de Xiaona Shan cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-8), Bernadette Szocs a fost intrecuta de Ying Han cu 3-1 (14-16,…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in semifinale la Campionatul European pentru seniori, de la Malmo Suedia . In sferturi, tricolorele au invins Spania cu 3 2.Echipa e antrenata de Viorel Filimon CSM Constanta si Mihaela Steff psiholog fiind Mioara Sincan , iar Elena…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…