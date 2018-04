Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va bloca participarea presedintelui ucrainean, Petro Porosenko, la summitul din vara al NATO, daca Kievul nu va renunta la legea privind educatia, care incalca drepturile minoritatilor nationale, a anuntat ministrul de externe maghiar, Peter Szijjarto.

- 'Multi mi s-au adresat in ultimul timp cerand sa declar 2019 anul limbii ucrainene. Va spun direct: nu vreau sa fac asta. Pentru ca un an nu este suficient. Si anul urmator ce vom face ? Vom uita de limba ucraineana? ', a afirmat Petro Porosenko, relateaza publicatia Ukrainska Pravda. 'In…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa preluat de agerpres. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la…

- PSD pregateste o lovitura de stat impotriva ordinii de drept, vrand sa comaseze DNA cu DIICOT prin ordonanta de urgenta, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, transmite News.ro . Monica Macovei crede ca „de duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga la aceasta decizie,…

- Fostul presedinte georgian devenit lider al protestelor in Ucraina, Mihail Saakasvili a cerut marti Uniunii Europene si cancelarului german, Angela Merkel, in special sa-l sprijine in campania sa anticoruptie impotriva presedintelui ucrainean Petro Porosenko, informeaza dpa.Porosenko distruge…

- Cateva mii de oameni au demonstrat duminica la Kiev, cerand demisia presedintelui Petro Porosenko. Liderul protestatarilor, fostul presedinte georgian devenit politician in Ucraina, Mihail Saakasvili, a spus ca protestul ar pune inceputul unui efort de „demontare a unui sistem putred si corupt”.

- Ludovic Orban anunța ca liberalii vor vota impotriva Executivului care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care este cel mai bogat ministru și care se afla in coada clasamentului "O sa vedem la investire daca sunt slugile lui Dragnea…