Stiri pe aceeasi tema

- – Produs nou in portofoliul companiei – stalpi pentru linii electrice aeriene (LEA) – Investiții de 10 milioane de euro pana la finalul lui 2023 pentru modernizarea și dezvoltarea noii unitați de producție Symmetrica, liderul pietei locale de pavele si borduri vibropresate si cel mai mare producator…

- Firma care se va ocupa anul viitor de modernizarea trotuarelor din municipiul Suceava, inclusiv cel care face legatura cu comuna Ipotești, a fost desemnata, prin licitație.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca firma care se ocupa in prezent de aceste lucrari, Symmetrica, va continua activitatea…

- OMV Petrom investeste in urmatorii trei ani aproximativ 130 milioane de euro la rafinaria Petrobrazi pentru construirea unei noi unitati de produse aromatice. Acesta va functiona la standarde moderne de operare BAT (Best Available Technology) cu impact redus asupra mediului. Capacitatea de procesare…

- Consiliul Judetean (CJ) Vrancea a semnat, miercuri, contractul pentru reabilitarea si modernizarea DJ 205E Vidra – Vizantea Livezi – Campuri, proiect ce va costa peste 17 milioane de euro, bani de la bugetul de stat, a informat administratia judeteana. Pe drumul judetean 205E, pe traseul Vidra – Vizantea…

- Proiectul, in valoare de 90 de milioane de euro, va consta intr-o brutarie cu trei noi linii de productie, care urmeaza sa fie deschise succesiv pe platforma din orasul Pantelimon, de langa Bucuresti, si presupun peste 300 de noi locuri de munca, conform . Prima linie de productie va dubla vanzarile…

- Gigantul mondial care investește 100 de milioane de dolari in Romania! Unul din giganții aflați in Romania, inca de pe vremea de trista amintire, anunța investiții majore. Compania este prezenta, efectiv, cu linii de producție, inca din 1995. Recent a finalizat noi investiții in linia de producție de…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) SA a scos la licitație lucrarile pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Gradiniței nr. 2 din Gagești, comuna Bolotești, valoarea totala estimata a contractului fiind de 3.950.510,62 lei. Potrivit expertizei efectuate anul trecut, actualul spațiu…

- Articolul Comunicat de presa finalizare implementare proiect „Diversificarea activitații EUROTOP TRANS S.R.L. prin achiziția unei linii de producție a lemnului pentru foc” a fost publicat in Ziarul de Bacau .