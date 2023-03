Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a marturisit ca face eforturi pentru a o convinge pe Ema Uta sa se intoarca la el. Dupa ce i-a transmis un mesaj de dragoste, proiectat chiar pe o unul dintre cele mai luxoase locuri din Dubai, afaceristul a afacut declarații neașteptate la Antena Stars. Barbatul suține ca o iubește cum nu…

- Dan Alexa a facut noi dezvaluiri la 4 ani de cand Anamaria Prodan l-a lovit. Antrenorul a fost afectat de situația de la vremea respectiva și a fost criticat de mulți. Nimeni nu poate uita episodul in care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa in fața la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC…

- Salvamontistii anunta, miercuri, ca au intervenit, in ultimele 24 de ore, la un numar foarte mare de solicitari, 20 de persoane fiind ranite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa ce au sarbatori Craciunul separat, noaptea dintre ani i-a prins pe Alex Bodi și Ema Uta impreuna. Cei doi au plecat in vacanța, iar de curand, make-up artistul a acordat in exclusivitate pentru Antena Stars un interviu despre relația cu omul de afaceri.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Cioran a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre desparțirea de Alex Dobrescu. Vedeta a povestit cum s-a intamplat totul și spune ca nu mai exista cale de impacare. Iata ce dezvaluiri a facut actrița despre desparțire, in cadrul emisiunii!

- Scapa de suspendare Simona Halep?! pas urias facut in plin scandal de dopaj. Sunt dezvaluirile momentului din interiorul cazului. Vezi AICI ce au facut avocatii care o reprezinta pe Simona la tribunalul independent...

- Francisca a decis ca este momentul sa lase tacerea in spate. Artista le raspunde gurilor rele, la mai puțin de o luna de cand au aparut zvonuri despre ea. Cantareața a facut declarațiile momentului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dan Bursuc a vorbit despre prietenii și planuri. Manelistul a explicat și care este motivul pentru care toata lumea ii spune „Domnul planuri”. Iata ce marturisiri a facut celebrul cantareț de manele, dar și ce spune despre pasiunea lui pentru muzica!