Swedish House Mafia revine cu piesa „It Gets Better”

- Swedish House Mafia n-au mai lansat muzica noua din 2013, lasand fanii și presa internaționala sperand și speculand reintoarcea lor de ani de zile. „It Gets Better” marcheaza inceputul. Acum, Swedish House Mafia s-au intors cu „It Gets Better” și au anunțat ca au semnat un contract cu prestigioasa casa…

- Aurora, cunoscuta la nivel mondial pentru hitul „Runaway”, revine cu piesa „Cure For Me”. Piesa va fi lansata internațional pe Apple Music 1 la ora 5PM BST, impreuna cu un interviu cu Zane Lowe. “Cateodata am impresia ca toata lumea incearca sa te convinga ca este ceva greșit cu tine. Și, din pacate,…

- Dupa turneul extins pe care l-a susținut pentru promovarea albumului „Divide”, Ed Sheeran a luat o pauza pentru a petrece mai mult timp cu familia, iar „Bad Habits” marcheaza oficial intoarcerea sa in lumina reflectoarelor. Sheeran este un artist condus de nonconformism, iar lansarea de astazi o dovedește.…

- Reuniunea atletica Memorialul Van Damme, programata in data de 3 septembrie pe stadionul Regele Baudouin din Bruxelles, se va disputa cu spectatori in tribune, dupa ce anul trecut prezenta publicului a fost interzisa din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza presa din Belgia. Anuntul a fost facut…

- Dupa succesul avut cu “Amore”, o piesa lansata in colaborare cu Ilkan Gunuc, wrs revine cu un vibe asemanator, de data aceasta alaturi de Killa Fonic. Cea mai recenta lansare a lui wrs in colaborare cu Killa Fonic, Maui, va ureaza bun venit intr-o lume tropicala. Cu ritmuri fresh, un sound captivant…

- Dupa o perioada in care focusul principal a fost pe creație,Fly Project incepe acum seria de lansari ale pieselor produse in studioulUnited States Of Music, deținut de Tudor Ionescu (Fly Project). Tudor Ionescu afacut primele declarații. Fly Project lanseaza Millerba, o piesa care schimba stari, incingepetreceri…

- WRS lanseaza un nou single fresh, Amore, in colaborare cu Ilkan Gunuc, celebrul DJ și producator turc. Sound-ul piesei duce imediat cu gandul la vara, prin intermediul unei povești de dragoste cu vibe mediteranean. Piesa a fost compusa de WRS, Cezar Guna, Costel Domnițeanu, Alex Turcu și Ilkan Gunuc,…