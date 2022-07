Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene s-au straduit sambata sa livreze bagajele pasagerilor din intreaga lume, dupa ce o defectiune tehnica a blocat cel putin 1.500 de bagaje pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, cea mai recenta dintre numeroasele incurcaturi care au a

- Industria aeronautica se confrunta cu un numar urias de zboruri anulate sau cu un program de zbor modificat semnificativ. Daca in luna mai aproximativ 10% dintre zboruri aveau notificari de schimbare de orar de zbor sau anulare, in luna iunie, prima luna de sezon turistic de vara, procentul acesta a…

- Calatoria cu avionul revine in forța, dar nu fara unele probleme semnificative. In special in America de Nord și in Europa, calatorii au descris haosul din aeroporturi, cu numeroase zboruri anulate sau intarziate, bagaje pierdute și timpi de așteptare de peste patru ore pentru imbarcarea in avioane.…

- ANPC, acuzații in scandalul Blue Air: 11.200 de zboruri anulate și plați de 66,5 milioane de lei. Reacția companiei aeriene ANPC a facut publice cifrele in scandalul care vizeaza compania aeriana low cost Blue Air. Potrivit instituției, din 30 aprilie 2021, de cand s-au ridicat majoritatea restrictiilor…

- Peste 1.000 de persoane au pierdut zborul de pe aeroportul din Dublin. Situația a fost atat de haotica, incat guvernul l-a convocat pe directorul general al aeroportului pentru a veni cu un plan pentru restul verii, iar compania s-a angajat sa plateasca cheltuiala in plus a pasagerilor care au pierdut…

- Cea mai mare firma aeriana din Romania, dupa numarul de pasageri, a avut in ultimul an pierderi ce se ridica la 576 de milioane de euro, dar in ciuda pandemiei Covid a adaugat noi rute, iar flota companiei creste si se innoieste incontinuu.

- Companiile aeriene și aeroporturile din Europa nu au suficienți angajați pentru a face fața numarului tot mai mare de calatori. Astfel, și vacanțele sunt perturbate sau anulate in vestul Europei.

- O noua crestere a numarului de cazuri de Covid-19 in Marea Britanie a obligat companiile aeriene, inclusiv easyJet, sa anuleze sute de zboruri in ultimele zile, pe masura ce imbolnavirile din randul personalului s-au inmultit, transmite Reuters. Anglia a renuntat la toate restrictiile legate de coronavirus…