Proteste la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile, in timp ce alți angajați ai altor companii din subordinea PMB au dat in judecata statul, pentru neplata salariilor de peste 6 luni. Primarul general Nicușor Dan i-a primit la discuții pe protestatari, […] The post Sute de salariați din companiile Primariei București au protestat pentru ca vor ramane fara locuri de munca. Nicușor Dan: “Oricum desființez aceste companii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…