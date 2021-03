Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, intr-un garaj plin de cauciucuri din sectorul 4 al Capitalei. Pompierii intervin cu șapte autospeciale. Incendiul s-a produs la un garaj aflat intr-o curte de pe strada Lunca Barzești, flacarile extinzandu-se pe o suprafața de aproximativ 150 de metri…

- Senzorii de poluare din București au inregistrat valori ridicate luni dimineața. Asta dupa ce in localitațile din apropierea Capitalei, localnicii au sarbatorit Lasata Secului, incendiind cauciucuri. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarant, luni dimineața, la Digi24 ca cele mai frecvente…

- Un barbat care a cazut pe strada, inconștient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Incidentul s-a produs in sectorul 5 al Capitalei, iar hoțul a fost prins de jandarmi. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, […] The…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, potrivit unor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Actiuni ample ale Garzii de Mediu incheiate cu amenzi de zeci de mii de lei si masini confiscate. Comisarii au identificat mai multe persoane care depozitau ilegal deseuri in mai multe judete ale tarii. Acestea s-au ales cu amenzi usturatoare, iar unii dintre faptasi au ramas fara camioane.

- Este vorba de un copil din ciclul primar de la Școala 172 Sf. Andrei din sectorul 6 al Capitalei. Copilul s-a simțit rau, marți, și nu a mai venit la școala. Astazi testul efectuat a indicat prezența virusului SARS COV 2. Acesta este primul caz de infectare cu coronavirus in randul elevilor dupa redeschiderea…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…