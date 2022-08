Sute de persoane, la Ziua Porţilor Deschise în Portul militar Tulcea Portul militar din Tulcea a gazduit, sambata dimineata, Ziua Portilor Deschise, organizata in cadrul manifestarilor ocazionate de Ziua Marinei Romane, si sute de persoane au vizitat expozitia de tehnica militara si o vedeta blindata adusa din Braila. Ofiterul de relatii publice din Garnizoana Tulcea, Dan Moroianu, a declarat pentru AGERPRES ca printre noutatile evenimentului se afla prezenta scafandrilor militari si a tehnicii specifice acestora, dar si a dotarilor Regimentului Infanterie Marina (RIM) din Babadag. „In acest an, ca noutate, ii avem pe colegii de la RIM care au venit cu un transportor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

