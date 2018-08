Stiri pe aceeasi tema

- A 12-a serie de tratament balnear aferenta anului 2018 incepe pe 11 august, iar pentru judetul Calarasi au fost repartizate 163 de bilete. Astfel, pensionarii vor pleca la tratament in urmatoarele statiuni in care Casa Nationala de Pensii detine in proprietate structuri de cazare, respectiv: Caciulata,…

- Pentru a 11 a serie de tratament balnear aferenta anului 2018, pentru judetul Calarasi au fost repartizate 161 de bilete. Pentru aceasta serie, ce are ca data de intrare in statiuni 26 iulie, biletele de tratament au fost alocate pentru Tusnad, Saturn, Mangalia, Vatra Dornei, Calimanesti, Eforie Nord,…

- 3.371 de bilete de tratament i-au fost repartizate, anul acesta, Casei Judetene de Pensii (CJP) Arad. Dintre acestea, 2.033 sunt in statiunile in care Casa Nationala de Pensii Publice are baze proprii de tratament. „Numarul de bilete de tratament repartizate este foarte mic raportat la numarul potentialilor…

- Casei Județene de Pensii Salaj i-au fost repartizate, in seria a X-a din acest an, 192 bilete de tratament balnear pentru seniorii salajeni, in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Calimanești, Covasna, Felix, Govora, Herculane, Moneasa, Neptun, Olanești, Saturn, Sovata, Turda, Tușnad,…

- Pe 24 iunie, va pleca la tratament balnear a IX-a serie de pensionari și asigurați ai sistemului public, carora le-au fost repartizate 240 de bilete, in condițiile in care numarul solicitarilor este de 1.700! In total, in acest an, la Casa Județeana de Pensii (CJP) Vaslui au fost inregistrate 5.900…

- Stațiunile pentru care sunt destinate biletele de tratament sunt: Sovata, Herculane, Calimanești, Buziaș, Covasna, Eforie Nord, Baile Felix, Geoagiu, Govora, Lacul Sarat, 1 Mai, Moneasa, Neptun, Olanești, Ocna Șugatag, Olanești, Saturn, Slanic-Prahova, Techirghiol, Tinca, Turda, Tușnad, Vatra…

- O noua serie de bilete pentru tratament a ajuns in aceste zile la casa de Pensii Salaj, fiind vorba despre cea de-a noua serie. Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) i-au fost repartizate de aceasta data 204 bilete, in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Calimanești, Covasna,…

- Aglomeratie la Casa Județeana de Pensii Gorj unde astazi s-au distribuit biletele de tratament subventionate de stat. 180 de locuri sunt disponibile in stațiuni precum Sinaia, Sovata, Herculane, Calimanesti, Caciulata, Slanic Moldova, Buzias, Covasna, Eforie Nord, Felix, Geoagiu, Govora, Lacu Sarat,…