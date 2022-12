Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a VII-a ediție a workshop-ului internațional dedicat competențelor digitale in educație și inovare s-a bucurat de un mare succes, peste 400 de participanți fiind impreuna atat online, cat și fizic. Evenimentul, organizat de Centrul de ID/IFR și e-Learning și Centrul Multimedia – Universitatea…

- Clinica Oftalmologica Novaoptic a organizat sambata, 10 decembrie 2022, un workshop cu specialiștii vederii, intitulat „Soluții moderne pentru managementul miopiei".Evenimentul a fost organizat alaturi de partenerii HoyaLens Romania, Cooper Vision și Fidia Pharma Romania. Invitatul ...

- „Marsul Eroilor”, organizat de suporterii echipei de fotbal Politehnica Timisoara, are loc si in acest an pe data de 16 decembrie. Evenimentul are deja o vechime de 17 ani, fanii alb-violeți dorind sa vina astfel in sprijinul adevaratilor revolutionari a caror memorie a fost patata de diverse scandaluri.…

- O noua ediție a evenimentului Marșul Tricolorului, la Targoviște! Organizat in preajma zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, evenimentul este unul emoționant și patriotic. Inițiat de Școala Gimnaziala “Vasile Carlova”, Marșul Tricolorului a reprezentat și in acest an un moment cu totul și…

- In perioada 31 octombrie – 7 noiembrie, Romania organizeaza prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, municipiul Campulung Moldovenesc fiind gazda competiției din acest an.Festivitatea de deschidere a competiției a avut loc marți, 1 ...

- A XIII-a ediție a Cupei Monitorul la tenis de camp s-a incheiat intr-un cadru festiv, sambata, la Baza Sportiva Unirea. A fost din nou o competiție maraton, intinsa pe durata a șase luni, insumand peste 900 de meciuri. Cei 240 de concurenți in turneu au fost ținuți in priza, așadar, pe timpul ...

- In perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2022 Școala Sportiva specializata de Handbal Nr. 2 (mun. Chișinau, str. Melestiu, 21) va fi gazda celui de-a VIII-lea turneu internațional de handbal junior (baieți 14-15 ani). Participanți la Turneu sunt echipele de handbal din Romania, Ucraina și Moldova. Al…

- Incepand cu data de 23 septembrie 2022, ECOTIC și ECOTIC BAT lanseaza cea de-a cincea ediție a campaniei Școala Ecoterrienilor adresata școlilor și viitoarei generații de cetațeni responsabili. Campania, care se va desfașura in perioada 23 septembrie 2022-10 iulie 2023, are drept obiectiv conștientizarea…