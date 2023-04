Sute de pachete cu țigări de contrabandă descoperite în portbagajul unei mașini la Bobulești Sute de pachete cu țigari de contrabanda descoperite in portbagajul unei mașini la Bobulești Politistii de frontiera botoșaneni au anunțat astazi ca au depistat in zona de competența un autoturism in care se aflau trei saci de rafie plini cu țigarete de contrabanda. In data de 08 aprilie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Botoșani impreuna cu polițiști de frontiera din cadrul Sectorului […] Citește Sute de pachete cu țigari de contrabanda descoperite in portbagajul unei mașini la Bobulești in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șofer beat crița, depistat la volan de polițiștii de frontiera botoșaneni Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani au depistat in trafic, un botosanean care conducea un autoturism, desi consumase bauturi alcoolice, acesta aflandu-se in stare avansata…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, pe raza municipiului Constanta, un cetatean roman, transportand intr un autoturism 500 de pachete de tigari fara timbru.In data de 16.03.2023, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta…

- In data de 15 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 21.45, politistii de frontiera au identificat in trafic pe raza…

- Duminica dimineața, in jurul orei 8.30, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au surprins un tanar de 19 ani, pe raza localitații Mara, care conducea o mașina marca Audi Q7 cu viteza. Acesta, nu a oprit la semnalele polițiștilor, astfel polițiștii…

- O mașina in care se aflau 5.480 pachete cu țigari a fost incuiata și abandonata la vederea polițiștilor de frontiera, pe o strada din Sighetu Marmației. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de contraband, marfa fiind ridicata in vederea continuarii cercetarilor. Polițiștii…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pus in executare mandate de percheziții in municipiul Chișinau și in afara, intr-un dosar de contrabanda