- Durere fara margini la capataiul Raisei, fetița de 11 ani ucisa pe o trecere de pietoni de mașina condusa de un polițist, pe Bulevardul Laminorului din București. Sute de oameni s-au strans la Biserica „Tuturor Sfinților” de pe strada Hotin, din Sectorul 1 al Capitalei, unde a avut loc slujba de inmormantare.…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Oamenii s-au adunat in fața Secției de poliție nr. 5 din Capitala și și striga „Vrem dreptate!”, „Ieșiți afara din sectiile de politie!”.In fața secției de poliției, pe trotuar și pe gardul instituției au fost puse mai multe afișe cu mesajul „Dreptate pentru Raisa!” și lumanari in memoria fetiței de…

- Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe…

- Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a oferit o prima reacție, dupa ce Raisa Nicoleta, fetița de 13 de ani, a fost ucisa de un agent pe trecerea de pietoni. Acesta aduce noi precizari și susține ca polițistul se afla in misiune in timpul serviciului, iar prin urmare, in misiune. Imaginile potrivit…

- Chestor Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a venit, vineri seara, cu noi lamuriri despre tragicul eveniment tragic din Sectorul 1, acolo unde un polițist aflat la volanul unei autospeciale a lovit doua fetițe, ucigand una dintre ele. "Am dispus punerea lucratorului la dispoziție. Polițiștii…

- Deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv a avut o iesire dura la adresa politistului care a accidentat mortal doua minore, pe o trecere de pietoni din Capitala. In urma accidentului, una dintre fete, o copila de 13 ani, a murit. Parlamentarul de Prahova s-a aratat extrem de revoltat de tragicul…

- Dupa o prima audiere a polițistului care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 din Capitala, procurorul care se ocupa de caz a facut primele declarații. Astfel, s-a aflat ca polițistul nu se afla in misiune, deși avea semnalele luminoase pornite, dar nu și pe cele acustice.…