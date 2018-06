Sute de mii de sirieni se întorc în nordul Siriei, în zone aflate sub controlul armatei turce Peste 3,5 milioane de sirieni s-au refugiat din calea razboiului ce le devasteaza tara de peste sapte ani si traiesc in Turcia. Unii turci considera prezenta acestora drept o povara economica si o amenintare la adresa locurilor lor de munca.



Prezenta refugiatilor sirieni a devenit o tema in campania in vederea alegerilor prezidentiale si parlamentare, prevazute pe 24 iunie. Rivali ai lui Erdogan au promis ca vor lua masuri pentru a se asigura ca sirienii se pot intoarce in tara lor.



Erdogan a anuntat ca numerosi refugiati s-au intors deja la Afrin si Jarablus, in nordul Siriei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

