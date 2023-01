Stiri pe aceeasi tema

- „Niciodata nu au venit facturile, practic, n-au venit deloc. De cand au inceput procedurile astea nu au venit deloc”, a spus un client Hidroelectrica.Iar in aceasta situație sunt mulți romani. Schimbarile aduse de autoritați ordonanței de urgența privind plafonarea prețurilor energiei electrice au creat…

- Cum 2022 a fost un an foarte bun pentru Transelectrica – al carei acționar majoritar este statul roman, cu un profit de cinci ori mai mare fata de anul 2021, pe seama romanilor care au avut de suportat majorarile semnaficative ale preturilor la energia electrica, si fondurile pentru primele de Craciun…

- Maria Iordanescu, fiica lui Anghel Iordanescu, a anunțat ieri, 25 decembrie, prin intermediul unei postari pe Instagram ca este insarcinata cu primul ei copil și al lui Teodor Magureanu, barbatul care i-a devenit soț in vara acestui an. Ea a postat in mediul online mai multe fotografii in care apare…

- Inca nu toți angajații din sistemul educațional și-au primit salariile, a anunțat astazi primarul capitalei Ion Ceban. Edilul a precizat ca sunt 315 instituții și au fost introduse salariile și resursele energetice, circulara a venit oficial pe 12 noiembrie privind repartizarea sumelor totale. „Aici…

- Facturarea și comunicarea la Hidroelectrica raman blocate. Clienții nu au mai primit nicio veste de la furnizorul de electricitate Mii de clienți ai furnizorului de electricitate Hidroelectrica sunt nemulțumiți de faptul ca de la data de 1 decembrie 2022 nu au mai primit nicio veste de la companie cu…

- Oamenii au primit primele facturi compensate pentru consumul de gaze naturale, pentru luna noiembrie. In timp ce unii sunt multumiti de gradul de vulnerabilitate in care au fost inclusi si de ajutorul la factura pe care l-au primit, altii - nu.

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a descoperit in ce consta hrana primelor animale care au trait pe Pamant, relateaza miercuri agentia Xinhua. In cadrul unui studiu publicat miercuri, cercetatorii de la Universitatea Nationala din Australia au descoperit ca Ediacara biota, un grup de organisme…