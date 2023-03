Stiri pe aceeasi tema

- Scutul Padurii in Alba: 171 de metri cubi de material lemnos au fost confiscați de polițiști Scutul Padurii in Alba: 171 de metri cubi de material lemnos au fost confiscați de polițiști In perioada 09-10 martie 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat,…

- Polițiștii din Dambovița intensifica acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic. Joi, 2 martie, oamenii legii, alaturi de reprezentanții Garzii Forestiere Ploiești, au efectuat controale la doua societați comerciale din comuna Braniștea. In urma verificarilor efectuate,…

- Polițiștii din cadrul IPJ Dambovița desfașoara permanent activitați pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, pentru a asigura integritatea fondului silvic. Astazi, oamenii legii, alaturi de reprezentanți ai Garzii Forestiere Ploiești, au efectuat un control la o societate comerciala din…

- Politistii de la Serviciul de Ordine Publica au derulat, in cursul saptamanii trecute, mai multe controale pe linia combaterii delictelor silvice. „In cadrul activitaților – se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – au fost verificate 10 persoane fizice autorizate, precum si patru societați comerciale…

- Miercuri, 1 februarie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Valea Vințului, au oprit, pentru control, un camion cu remorca condus de un barbat de 42 de ani, din comuna Bistra, județul Alba. Cu ocazia verificarilor efectuate, a rezultat ca in…

- Saptamana aceasta, polițiștii din cadrul posturilor de poliție Lopatari și Bisoca au organizat și desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea, transportul si comercializarea materialelor lemnoase precum și pe linia discipliniarii…

- Joi, 26 ianuarie, in intervalul orar 18.00 – 12.00, polițiștii bihoreni au acționat pe raza orașelor Salonta, Oradea și Marghita pentru a preveni și combate delictele din domeniul circulației, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos.

- Politistii clujeni au indisponibilizat, in cadrul unor actiuni de sezon derulate pe parcursul a trei zile, 850 kilograme de materiale pirotehnice si 79 metri cubi de material lemnos, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…