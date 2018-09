Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul lunii august este o perioada agitata pentru studenti. Tinerii isi cauta apartamente cu chirie. Cele mai solicitate sunt locuintele din apropierea institutiilor de invatamant. Preturile au ramas neschimbate de anul trecut.

- La cea de-a doua sesiune de admitere, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava pune la bataie mai bine de 400 de locuri bugetate la licenta si master. Inscrierile incep pe 10 septembrie si se pot face și la Centrul de formare continua din Vatra Dornei. Oferta de admitere pentru romanii de pretutindeni…

- Universitatea „Constantin Brancuși” (UCB) din Targu Jiu se afla in plin proces de admitere. Inscrierile se mai pot face pana pe data de 26 iulie sau in cea de-a doua sesiune de admitere din perioada 4-14 septembrie. Inscrierea candidaților se face la sediul facultaților. UCB are la dispoziție…

- Pentru absolvenții de liceu, care au promovat examenul de Bacalaureat, urmeaza o noua etapa. Multi dintre ei vor avea de dat inca un examen, in timp ce altii vor culege roadele rezultatelor de la Bac. In acest an, la cele 18 facultați din cadrul Universitații „Transilvania” sunt disponibile 6.210 locuri,…

- Miercuri incep inscrierile la Poli, atat la facultațile la care se organizeaza concurs cu probe de verificare a cunoștințelor, cat și la cele la care admiterea se face pe baza de concurs de dosare. Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultațile Universitații…

- In acest an Universitatea din Bucuresti pune la dispozitia absolventilor de liceu, licenta si master 7.400 de locuri la buget. Inscrierile pentru sesiunea de vara este in perioada 6-26 iunie 2018, iar pentru sesiunea de toamna intre 3 si 20 septembrie 2018.

- Ministerul Educației Naționale recomanda "completarea fișei cu un numar suficient de opțiuni, pentru a evita situațiile nedorite". Instituția precizeaza ca "numarul total de locuri alocat in invațamantul liceal de stat este suficient pentru repartizarea tuturor candidaților, condiția esențiala fiind…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza concurs de admitere, la cele 15 facultați, pentru 3400 de locuri la buget și aproximativ 3200 de locuri cu taxa. La admiterea din 2018, absolventii de liceu vor avea de ales dintre 77 de specializari. Inscrierile se vor face in perioada 16 – 21…