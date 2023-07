Sute de fişe medicale în alb cu parafe, necesare la obţinerea permisului de conducere, găsite într-un laborator privat Politistii suceveni au deschis un dosar penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, suspectand ca reprezentantii unei firme care opereaza un laborator de analize din municipiu eliberau fisele medicale necesare fie obtinerii, fie preschimbarii permisului de conducere, fara ca titularii acestora sa fie vazuti de vreun alt medic decat cel oftalmolog. Peste 700 de fise medicale – unele in alb, altele completate deja cu numele unor persoane – au fost gasite la perchezitii facute la sediul agentului economic. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

