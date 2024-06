Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a deține un permis auto, șoferii trebuie sa fie apți din punct de vedere fizic și mental. Exista o serie de boli pentru care nu se obține sau nu se reinnoiește suspenda permisul de conducere. Depresia, sindromul de apnee in somn șși bolile neurologice sunt cateva dintre ele.

- Incepand cu lunia iunie, persoanele care si-au pierdut permisul de conducere sau carora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat, direct prin intermediul serviciului online. Crearea contului de utilizator necesar pentru aceasta solicitare implica prezentarea solicitantului, o singura data,…

- Varsta minima necesara pentru a obține permisul de conducere se va schimba, conform unui proiect de lege introdus in Senat. Acest proiect modifica regulile pentru viitorii șoferi, oferind posibilitatea celor de 17 ani sa obțina permisul și sa conduca vehicule cu o putere mai mare de 20 de cai putere,…

- Principalii indicatori rezultați din activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava au fost analizați de prefectul Alexandru Moldovan și de comisarul de poliție Marius Emilian Rusu, iar rezultatele, transmise public printr-un comunicat de ...

- Romania nu este pregatita pentru scaderea limitei de varsta de la 18 la 17 ani pentru obtinerea permisului de conducere la autoturisme, spun parlamentarii si specialistii in domeniu. In Parlament, la Senat este depus un proiect de lege pentru ca tinerii de 17 ani sa poata conduce o masina, dar insotiti…

- De miercuri, 8 mai, clujenii care vor da examen pentru obținerea permisului de conducere nu vor mai avea ca punct de plecare la proba de traseu actuala locație de pe strada Plevnei.Potrivit Institutiei Prefectului judetului Cluj, noul loc de plecare va fi pe Strada Bobalnei, nr. 26 (piața Oser), cu…

- Duplicatul permisului de conducere va putea fi obținut ONLINE, iar cel vechi nu va mai trebui sa fie predat autoritaților Obținerea duplicatului permisului de conducere va fi posibila online, fara necesitatea predarii permisului vechi autoritaților. Noul ordin furnizeaza clarificari cu privire la documentele…

- Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi dat oriunde in tara. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, transmite…