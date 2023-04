Sute de familii nevoiașe din Teleorman au primit produse alimentare și de igienă personală Social Sute de familii nevoiașe din Teleorman au primit produse alimentare și de igiena personala aprilie 15, 2023 18:59 Voluntarii Filialei de Cruce Roșie Teleorman au derulat, in aceste zile, mai multe acțiuni de sprijinire a familiilor aflate in dificultate din localitațile județului Teleorman, reușind sa aduca un strop de bucurie in sute de astfel de gospodarii. „Peste 240 de familii teleormanene greu incercate de nevoile zilnice din localitațile Poroschia, Nenciulesti, Nanov, Țiganești, Botoroaga, Lița, Seaca, Galateni, Zimnicea, Lunca, Troianul, Contești, Radoiești, Vartoape,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

