- CREDINȚA PURA… Cu binecuvantarea PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, prima tabara pentru acest an din cadrul Programului eparhial de tabere rurale pentru copii și tineri ”Copilarie și credința” s-a derulat in perioada 02-05 iulie a.c., in comuna Zorleni. Au participat 155 de copii. «Proiectul eparhial de…

- CREDINȚA… In curtea Episcopiei Hușilor a venit, de la primele ore ale dimineții, un numar mare de credincioși, pentru a lua parte la Sfanta Luturghie arhiereasca, prilejuita de hramul Catedrale Episcopale. Vremea placuta și atmosfera duhovineasca cu totul speciala a facut ca oamenii din toata zona Hușilor…

- SARBATOARE… De hramul Episcopiei Hușilor, din ziua de 29 iunie, cand sunt praznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, va veni alaturi de credincioșii ținutului insuși Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, dupa cum a anunțat Biroul de Presa al Episcopiei,…

- EVENIMENT… Vineri, 23 iunie 2023, incepand cu ora 14:00, Biblioteca Județeana „Nicolae Milescu Spatarul” din Vaslui va gazdui conferința cu tema „Mai avem nevoie de religie in secolul al XXI-lea?”, anunța Biroul de Presa al Episcopiei Hușilor. “Invitatul intalnirii este domnul conf. univ. dr. Constantin…

- FESTIVAL FOLCLORIC…. Festivalul – Concurs Regional si Interjudetean de muzica populara-vocal pentru elevi „Cununita din Murgeni-ziua cantecului popular”, Editia a VI-a, face parte din Proiectul educational aprobat de Ministerul Educatiei – „Sa ne descoperim prin arta si cultura”. Festivalul s-a derulat…

- AJUTOR… Drama prin care trece Andrada Iștvan din Barlad, eleva de liceu a carei adolescența este cumplit marcata de depistarea unei afecțiuni ingrozitoare – cancer de colon, are nevoie de toți oamenii cu suflet bun! Este internata la Spitalul de Copii „Sf Maria” din Iași și are urgenta nevoie de sange.…

- SARBATOARE…. Asociația Filantropia Ortodoxa Huși aniverseaza și in acest an copiii din intreg județul Vaslui, iar locul care se va transforma de 1 Iunie intr-un taram al bucuriei și al jocului va fi curtea Catedralei Episcopale a Hușilor. „Episcopia Hușilor va fi și in acest an, pe 1 iunie 2023, gazda…

- SENTIMENTE… Oamenii a caror viața a insemnat un miracol pentru cei din jur continua sa existe chiar și dupa ce destinul lor pamanesc s-a sfarșit! Așa se intampla cu parintele Mina Dobzeu, unul dintre monahii-simbol ai demnitații Episcopiei Hușilor, trecut la cele veșnice in urma cu 5 ani, intr-o zi…