- OFICIAL… Dan Marian a semnat adeziunea la PSD intr-un cadru restrans și secret, urmand ca explicațiile sa fie oferite alegatorilor gura-casca, prin intermediul presei, vineri. In ceea ce privește schimbarea de culoare, se pare ca a devenit un obicei, pentru acest politician, schimbarea partidelor. E…

- Totul se poate cumpara in politica. Daca cineva nu poate fi cumparat cu bani, sigur va putea fi cumparat cu si mai multi bani. Despre consilierii liberali de la Barlad, nu credem ca se aplica acest algoritm pragmatic. Ei, sigur au fost cumparati cu doar cativa arginti. Din cate se pare, a fost o oferta…

- SUPARAT… Investițiile pe care le-a propus primarul Vasile Paval pentru perioada urmatoare au atras critici nu doar din partea consilierilor locali, ci și din partea oamenilor de afaceri. Ionel Sandu, patronul societații Radical și candidatul AUR la Primaria Vaslui, a venit la conferința de presa, organizata…

- Liderul olandez Geert Wilders anunta miercuri ca nu va fi premier, din cauza lipsei sustinerii partidelor politice cu care incearca sa formeze o coalitie guvernamentala, relateaza AFP. „Nu pot sa devin premier decat daca toate partidele coalitiei ma sustin. Nu este cazul”, anuntae pe X Geert Wilders,…

- Un tanar de 24 de ani, despre care presa italiana spune ca ar fi roman, a fost arestat in cazul mortii celor doua femei, de asemenea romance, in Italia. Un tanar de 24 de ani, despre care presa italiana afirma ca este originar din Botoșani, a fost arestat in legatura cu moartea celor doua femei, […]…

- Este pericol de poluare masiva a Dunarii, dupa ce o barja incarcata cu o mie de tone de ingrașaminte s-a scufundat in Serbia. Presa sarba scrie ca impingatorul este romanesc, insa pe aplicația de monitorizare a traficului naval, apare ca fiind sub pavilion german. Incidentul grav s-a inregistrat dupa…

- Procurorii francezi au deschis o ancheta pentru omucidere, dupa ce cinci cadavre au fost gasite intr-un oras, la nord-est de Paris, potrivit AFP, citata de News.ro. Potrivit presei locale, victimele sunt o femeie si cei patru copii ai acesteia. Cadavrele lor au Cadavrele lor au fost gasite in orasul…