- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai spune ca minciuna USR continua in Sectorul 1 al Capitalei Romaniei, acolo unde primarița Clotilde Armand afirma ca nu are bani pentru bursele copiilor, dar a incasat, de la inceputul acestui an, peste 110.000.000 lei de la bugetul statului si din taxele locale."Copiii…

- Dan Podaru, consilier local la Sectorul 1 al Capitalei din partea PNL, a depus luni o plangere penala la DNA impotriva primarului de sector Clotilde Armand, pe care o acuza de imixtiune in justitie, prin faptul ca a indemnat PNL, intr-un mesaj pe retele de socializare, sa-l impiedice sa depuna marturie…

- Agentii rutieri din Bucuresti au avut de treaba, in noaptea de vineri spre sambata. Un sofer drogat, care a si produs un accident, a refuzat sa opreasca la indemnurile politistilor, astfel ca s-a iscat o urmarire ca-n filme. Polițiștii au pornit in urmarirea barbatului, care atunci cand a ajuns pe o…

- Trei copii, in varsta de 2, 3 si 6 ani, au decedat, marti dimineata, dupa ce patul in care se aflau a fost cuprins de flacarile unui incendiu produs la o locuinta din Sectorul 5 al Capitalei. „In aceasta dimineata, in jurul orei 5,35, am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs…

- Trei copii au murit marți dimineața intr-un incendiu produs intr-o locuința din Sectorul 5 al Capitalei. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența Romania au transmis sfaturi pentru ca o astfel de drama sa nu se mai repete.

