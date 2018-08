Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii au început sa se adune în piata în jurul orei 19,00, iar dupa un mars de peste doua ore prin oras s-au reîntors în centru. Numarul participantilor la protest a atins cifra de 10.000 la momentul de vârf al serii. Oamenii au scandat…

- Se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni pe sensul de mers catre capitala, precum si in Comarnic si Busteni, pe sensul catre munte. Totodata, valori ridicate de trafic sunt si in statiunile de pe litoral, pe DN 39, intre Eforie…

- Traficul rutier este blocat duminica dupa-amiaza pe Valea Prahovei, ca urmare a ploilor abundente din ultimele ore, care au dus la strangerea de aluviuni pe carosabil. S-au format astfel coloane de masini intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, si intre Nistoresti si Comarnic pe…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri, pe Valea Prahovei, intre Ploiesti si Brasov, in zona statiunilor montane, in Comarnic si Busteni fiind coloane de autoturisme pe drumul spre munte.

- Manifestantii au blocat traficul pe arterele principale care duc in Piata Victoriei, respectiv bd. Lascar Catargiu, bd. Aviatorilor si bd. Kiseleff. Oamenii scandeaza impotriva coalitiei aflate la guvernare, flutura steagul Romaniei si au pancarte pe care scrie 'Partidul Salvarii Derbedeilor', 'Jos…

- Mii de clujeni protesteaza si sambata, 23 iunie, legat de modificarile aduse codului de procedura penala. Oamenii s-au pornit in mars si scandeaza ”Hotii” si ”Ale, ale, o dorinta sincera, Romania libera!”.

- Pensionarii s-au adunat in fata Casei Judetene de Pensii inca de la primele ore ale diminetii. Batranii au aflat ca din cele peste 400 de bilete subventionate de stat, pentru tratamente in statiuni balneare din tara, au ramas nedistribuite 170. Oamenii au primit bonuri de ordine, iar in cele…

- Vești proaste pentru cei care vor sa plece la munte, in minivacanța de Rusalii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se indreapta catre statiunile montane de pe Valea Prahovei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1. Intre Frasinet si Comarnic…