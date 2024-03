Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Marius Țepeliga trece prin momente grele, dupa ce Marius Țepeliga a murit. A trecut o saptamana de cand lautarul s-a stins din viața, la 38 de ani, lasand in urma doi copii și o soție indurerata. Și colegii de breasla sufera dupa moartea lautarului, despre care toți cei care l-au cunoscut…

- OMAGIU… Profesorul Romeo Talmaciu, creatorul Fanfarei Rotaria, va fi omagiat sambata, 9 martie, in cadrul unui spectacol special ce va avea loc la ora 16:00, la Centrul de Afaceri Vaslui. Vor sustine recitaluri Fanfara „Rotaria”, Fanfara „Trandafirilor” si Fanfara „Valea Mare”. Data nu este aleasa intamplator,…

- O femeie din judetul Brasov a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat fizic soacra. Batrana, lovita cu pumnii si cu picioarele, a primit certificat care arata ca are nevoie de mai multe zile de ingrijiri medicale, informeaza News.ro. Incidentul violent a avut loc in cursul…

- Peste 400 persoane au fost retinute la evenimentele din Rusia de vineri si sambata, organizate in memoria lui Alexei Navalnii, cel mai redutabil oponent intern al presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit grupului pentru drepturi OVD-Info, informeaza news.ro. Numarul celor arestati a trecut de 400…

- Teo Trandafir a trecut prin momente de coșmar in urma cu mai bine 10 ani din cauza problemelor de sanatate. Prezentatoarea a trecut prin cinci anestezii generale in doar o luna și jumatate.Teo Trandafir, in varsta de 55 de ani, a facut noi dezvaluiri despre o perioada extrem de grea a vieții sale, atunci…

- AUR Dambovita anunta ca miercuri va organiza un protest in fata sediului judetean al PSD si ca vor fi "lumanari aprinse in memoria democratiei". "Date fiind ultimele actiuni intreprinse de PSD in profund dispret fata de Constitutie si legile acestui Stat, va anuntam ca filiala noastra, AUR Dambovita,…

- Muzica și moștenirea celebrului Bob Marley vor fi din nou in centrul atenției in cadrul unui eveniment numit „Inna Di Yard: Bob Marley Tribute Edition”, la care vor participa Megga Dillah, One Lion, Jon Jitsu și Larrybwoy. Jon Jitsu a inceput sa mixeze hip-hop și muzica electronica pe la sfarșitul anului…

- In urma cu mai bine de trei decenii, dorința de libertate a facut din Targu Mureș unul dintre primele orașe din țara care și-au ridicat vocea impotriva dictaturii. „Romani și maghiari deopotriva au fost pe baricadele Revoluției la Targu Mureș, manifestand și chiar sacrificandu-și viața pentru acest…