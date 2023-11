Susținătorii Hamas luați la ochi în Germania Poliția germana efectueaza percheziții la joi dimineața in patru regiuni diferite din Germania, la domiciliile unor membri și susținatori ai organizațiilor palestiniene Hamas și Samidoun, care sunt interzise in aceasta țara, a anunțat Ministerul de Interne intr-un comunicat citat de agenția AFP. „Continuam acțiunea noastra consecventa impotriva islamiștilor radicali. Prin interzicerea Hamas și Samidoun in […] The post Susținatorii Hamas luați la ochi in Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala Anticoruptie din Ministerul de Interne vrea tehnica speciala de filaj si interceptare noua pentru a lupta mai bine cu corupția. DGA a scos la licitație un contract de mai bine de jumatate de milion de lei, prin care vrea sa cumpere dispozitive de blocare a semnalelor radio, un kit…

- Politia Rutiera va putea da amenzi de circulatie si pe baza altor inregistrari video decat cele radar. Cei care surprind diferite incalcari ale regulilor rutiere vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor, care, in baza acestora, dar și a altor mijloace de proba, vor putea sancționa șoferii…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in urma exploziei de la statia GPL din Crevedia a decedat. Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la 6 morti dupa ce un pacient cu arsuri internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat, potrivit raportului privind victimele transmis, luni,…

- Polițiștii vor ca punctul de amenda sa creasca cu 15% și sa ajunga la 165 de lei. Propunerea de majorare va fi susținuta de Ministerul de Interne. Polițiștii au propus ca amenzile sa creasca de la 1 ianuarie 2024 avand in vedere numarul crescut de abateri de la Codul Rutier care duc la accidente, Romania…

- Germania discuta cu Polonia si Republica Ceha despre posibile „masuri suplimentare ale politiei de frontiera”, a declarat luni purtatorul de cuvant al ministrului german de interne Nancy Faeser, relateaza DPA, citata de Agerpres. La sfarsitul saptamanii trecute, ministrul german de interne a discutat…

- Peste 2.000 de morti si 2.000 de raniti. Acesta este bilantul infiorator al cutremurului devastator din Maroc petrecut vineri noaptea. Seismul, de 6,8 grade pe Richter s-a produs la 71 km sud-vest de Marrakech, in Muntii Atlas. Ministerul de Interne din Maroc a anuntat sambata seara un nou bilant: …

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL, in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…