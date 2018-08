Suspendare Iohannis. Rovana Plumb: La fel ca o cădere a Guvernului ”O suspendare ar fi la fel de nepotrivita la fel ca o cadere a Guvernului pe baza unor plangeri penale. Nu putem sa ii dam un cec in alb pentru orice exces sau derapaj sau incalcare a Constituției. Nu excludem acest mecanism constituțional, dar, deocamdata, nu e in centrul discuției noastre. Nu se va intampla lucru acesta. Eu cred ca atat Administrația Prezidențiala, cat și domnul președinte Iohannis, cat și toți ceilalți actori politici trebuie sa ințeleaga ca avem o mare responsabilitate pentru anul 2019. Doua randuri de alegeri vor fi anul viitor. Europarlamentarea in mai și binenințeles… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Nu este in discutia noastra suspendarea. V-am spus de ce nu este potrivit. Constientizam cu totii ca preluarea presedintiei Consiliului UE in 2019 este o mare responsabilitate pentru Romania. Va fi prima carte de vizita la nivel european. Depinde modul in care o vom juca", a afirmat Rovana Plumb, joi…

- Liviu Dragnea a declarat, luna trecuta, ca PSD nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis și ca au existat discuții despre acest subiect cu ALDE. Insa, liderul PSD e contrazis chiar de unul dintre miniștri. Rovana Plumb spune ca in PSD nu se discuta despre o eventuala suspendare,…

