- Daca la Buscat se schiaza in condiții optime, nu putem spune același lucru despre Partia Mare de la Baișoara. Aici doar a „cernut” ceva zapada și este insuficienta pentru practicarea sporturilor de iarna. Nu se folosesc tunurile de zapada pentru a produce zapada artificiala astfel ca in cel mai bun…

- Mulți turisti aflati la munte in zona Brasovului aleg sa coboare cu bocancii pe partiile de schi, stricand astfel stratul de zapada amenajat pentru practicarea sporturilor de iarna. Reprezentanții companiei responsabila pentru amenajarea partiilor din Poiana Brasov ii roaga pe turiști sa renunte la…

- Reprezentantii companiei Comprest, care se ocupa de salubrizare, dar si de amenajarea partiilor din zona Poiana Brasov, fac un apel la turisti sa nu mai coboare cu bocancii pe partiile de schi, pentru ca strica stratul de zapada pentru schiori, relateaza News.ro.Reprezentantii companiei Comprest au…

- In aceasta dimineata s-au inregistrat 0 grade in statiune si -3 grade celsius in masivul Postavarul. Este ceata densa in zona superioara, iar in varful muntelui sunt rafale puternice de vant. Stratul de zapada este de 10 centimetri pe partia Kanzel, 20 de centimetri pe partia Drumul Rosu si 30 de centimetri…

- Mulți turiști din țara noastra, dar nu numai, se bucura de vremea de iarna, care aduce multa zapada in unele zone. Ei bine, exista o stațiune in Romania unde zapada masoara deja peste jumatate de metru. Aici te poți bucura cu adevarat de zapada. Iata despre ce loc din țara noastra este vorba!

- Pasionații sporturilor de iarna au parte de vești bune! Autoritațile din Brașov au anunțat astazi, 4 decembrie 2023, ca partiile din Poiana Brașov vor avea parte de zapada artificiala in urmatoarele zile. Iata ce au transmis administratorii partiilor!

- Autoritatile din Brasobv anunta, luni, ca se produce zapada artificiala in Poiana Brasov, pe mai multe partii, turistii fiind sfatuiti sa schieze cu prudenta, potrivit news.ro.”Avand in vedere conditiile meteo, care permit functionarea instalatiilor de producere a zapezii artificiale pe timpul zilei,…

- Un ciclon violent va lovi Romania, anunța ANM. Meteorologii spun ca zilele urmatoare va ploua in intreaga țara, iar in zonele inalte de munte vor fi precipitații mixte. In Maramureș, Pasul Prislop, a nins noaptea trecuta. Zapada s-a așternut pe șosea. Și in Madaraș, Harghita locuitorii au avut parte…