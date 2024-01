Stiri pe aceeasi tema

- O noua eliminare a avut loc la Survivor Romania All Stars 2024. Un membru din echipa Faimoșilor va pleca acasa, dupa ce rivalii Razboinicilor au pierdut jocul pentru imunitate, in ediția de miercuri, 24 ianuarie 2024. Cine din aceasta tabara a caștigat colanul de imunitate. UPDATE 25 ianuarie 2024:…

- Este o noua runda de Survivor Romania All Stars. Faimoșii și Razboinicii sunt in lupta pentru trofeul de supraviețuitor. In seara aceasta intra noi concurenți in competiție, insa pana atunci, Faimoșii și Razboinicii joaca pentru recompensa cu un coechipier in minus

- Prezentatorul reality-show-ului Survivor Romania All Stars, Daniel Pavel, a anunțat in ediția de marți, 23 ianuarie 2024, retragerea de la probe a unuia dintre concurenți. Potrivit informațiilor disponibile pana la momentul redactarii acestui material, medicul nu și-ar fi dat acceptul in acest sens.…

- Primele doua ediții ale reality-show-ului Survivor Romania All Stars 2024, singurele difuzate pana in prezent de altfel, au fost pline de emoții. Concurenții au avut deja parte de crize de agitație, plans și nervi. Fanii emisiunii Pro TV au dat verdictul. Cine conduce clasamentul celor mai in top vedete.…

- Mureșeanca Roxana Nemeș s-a intors la competiția sportiva Survivor Romania All Stars dupa ce a mai participat și in 2021. Vedeta face parte din echipa Faimoșilor si este pregatita sa le demonstreze celor de acasa ca este o adevarata invingatoare. In cadrul unui interviu acordat pentru viva.ro, Roxana…

- Cel mai puternic show revine la PRO TV! “Survivor Romania All Stars” este tot mai aproape sa inceapa. Multe nume cunoscute s-au anunțat in aceasta ediție, iar gazda indragitei emisiuni, Domnul Dan, mai precis, Daniel Pavel (46 de ani), nu a putut da foarte multe informații pentru Click! A marturisit…

- In gala Mireasa de pe 17 noiembrie 2023 fetele au facut nominalizari de baieți. Simona Gherghe le-a invitat pe fete sa scrie numele baiatului despre care considera ca ar trebui sa fie eliminat din emisiune.