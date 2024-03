Stiri pe aceeasi tema

- Survivor Romania All Stars au prezentat o runda emoționanta cu un duel captivant. Zanni și Zmarandescu s-au duelat in lupta. De aceasta data, Faimoșii au caștigat prima comunicare din acest sezon

- Survivor intra intr-o noua etapa dupa excluderea lui Jador. In tribul Faimoșilor, Zanni s-a simțit bucuros și ușurat. TJ Miles a fost foarte bine primit in randul celor din tribul Faimoșilor. S-a discutat pe seama lui Jador și cum a deranjat acesta membrii tribului pe parcursul sezonului

- Catalin Moroșanu a rabufnit la „Survivor All Stars”, dupa ce echipa lui a pierdut și saptamana aceasta jocul de imunitate. Faimoșii se afla intr-o situație disperata, caci un nou concurent din echipa lor va fi eliminat in ediția din aceasta seara. „La tot pasul sunt pericole in sezonul suprem”, a spus…

- In noua runda a Survivor Romania All Stars. Faimoșii au pierdut confruntarea in fața Razboinicilor, intr-un meci fantastic pentru ambele triburi. Moroșanu s-a aratat foarte dezamagit de rezultat și i-a felicitat pe Razboinici,

- Ediția de miercuri, 31 ianuarie 2024, a adus la suprafața tensiuni ascunse intre concurenții de la Survivor Romania All Stars. Zanni a jignit-o pe Alexandra Duli fara sa țina cont de limite. „Caștigi respectul cu spatele”, s-a exprimat tanarul, dupa ce adversara sa a facut twerk. Foto Alexandra Duli,…

- Prima ediție Survivor All Stars din aceasta saptamana a fost una plina de adrenalina, iar concurentii fac in continuare strategii pntru ca echipele sa iasa in avantaj. Marți seara, Jador a facut marturisirineașteptate despre colega lui, Roxana Nemeș, iar Razboinicii l-au luat in vizor.Jador a fost luat…

- Este o noua runda de Survivor Romania All Stars. Faimoșii și Razboinicii sunt in lupta pentru trofeul de supraviețuitor. In seara aceasta intra noi concurenți in competiție, insa pana atunci, Faimoșii și Razboinicii joaca pentru recompensa cu un coechipier in minus

- Un inceput așteptat cu sufletul la gura. Cei mai puternici concurenți care au decis sa iși testeze limitele și sa revina in cea mai mare provocare a vieții lor. Survivor All Stars a inceput aseara și a demonstrat ca este cel mai puternic sezon de pana la acest moment. Cei de acasa nu au ratat niciun…