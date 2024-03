Stiri pe aceeasi tema

- Survivor Romania All Stars ne-a adus o runda energie pozitiva și multa determinare pentru ambele echipe. Zanni a fost accidentat pe teren și a avut nevoie de ingrijiri medicale. De aceasta data, Faimoșii au caștigat lupta pentru Recompensa

- Survivor Romania All Stars o noua ediție cu provocari pentru Faimoși și Razboinici! Faimoșii au inceput ziua plini de energie și au lucrat la dezvoltarea unei noi strategii pentru Jocul de Imunitate. Faimoșii au caștigat imunitatea

- Jorge și Catalin Zmarandescu au fost eliminați de la „Survivor All Stars”, in ediția difuzata aseara, la Pro TV. Cantarețul a parasit concursul din motive medicale, iar sportivul a fost eliminat in urma unui duel cu Zanni. Ediția de aseara de la „Survivor All Stars” a inceput cu jocul pentru comunicare…

- Ediția de miercuri, 21 februarie 2024, de la Survivor All Stars a fost plina de tensiuni pentru Faimoși, care au pierdut jocul imunitații in favoarea rivalilor, cu 7-5, precum și proba individuala. Jador a propus-o spre eliminare pe Ștefania Stanila, spre uimirea colegilor sai. Concurenții s-au revoltat!…

- Catalin Moroșanu, 39 de ani, a izbucnit la Survivor All Stars inaintea Jocului pentru Recompensa de joi. Și-a injurat chiar cel mai bun prieten dintre colegii de la Faimoși, pe cantarețul Jador, 28 de ani. Moroșanu a fost un car de nervi inainte de ultimul joc al saptamanii de la sezonul 5 din Survivor…

- Este o noua runda de Survivor Romania All Stars. Faimoșii și Razboinicii sunt in lupta pentru trofeul de supraviețuitor. In seara aceasta intra noi concurenți in competiție, insa pana atunci, Faimoșii și Razboinicii joaca pentru recompensa cu un coechipier in minus