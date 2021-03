SURSE - Variantă de lucru în coaliție: Trimiterea în judecată a unui magistrat să fie însoțită de un aviz CSM Coaliția de guvernare a luat in discuție sa existe un aviz CSM inainte de trimiterea in judecata a unui magistrat, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO, fiind opinii diferite legate de categoria acestui aviz - consultativ sau obligatoriu. Juriștii celor trei partide din coaliție, PNL, USR PLUS și UDMR, nu au ajuns la un numitor comun legat de unde vor merge dosarele SIIJ dupa desființarea Secției speciale pentru infracțiunile din justiție. Proiectul trimis de Guvern prevede ca dosarele vor merge la parchetul de competența, anume DNA sau DIICOT, insa UDMR nu este convins ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

