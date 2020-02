Stiri pe aceeasi tema

- In PSD s-a stabilit, in linii mari, noua ”arhitectura” a conducerii centrale. In PSD vor aparea doua funcții de președinte executiv, care vor primi atribuții de la șeful formațiunii, 4 prim-vicepreședinți pe domenii de activitate și vicepreședinții PSD vor fi in numar de 8, alegerea lor fiind pe…

- Jurnalistul Liviu Alexa, fost lider PSD Cluj, pentru cateva luni, a anunțat, pe contul sau de pe Facebook, ca a dat in judecata PSD. Alexa solicita instantei, dupa ce a fost demis din funcție de noua conducere interimara a PSD, sa constate nelegalitatea numirii in functie a lui Marcel Ciolacu in…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, spune ca la Congresul extraordinar al PSD nu va fi vorba despre „concurenta pe posturi”, ci se vor dezbate idei, valori si principii si se va cauta „cea mai buna formula de alegeri”, Stanescu spunand ca anul viitor va fi aleasa conducerea PSD intr-un…

- Sub atenta supraveghere a fostului premier Sorin Grindeanu, actualmente “apolitic”, la PSD Timis s-au stabilit, a doua zi de Craciun, noii lideri ai filialei. Astfel, dupa Alfred Simonis care a preluat deja functia de presedinte, Eugen Dogariu a fost “uns” presedinte executiv, in timp ce functia de…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București, informeaza didi24.ro.Gabriela Firea a mai afirmat, inaintea ședinței conducerii colective…

- Marcel Ciolacu a spus ca este posibila reintoarcerea in PSD a fostului prim-ministru Mihai Tudose, liderul social-democrat invocand, intr-o emisiune la Antena 3, importanța mandatului de europarlamentar deținut de Tudose.”Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discuție in interiorul organizației…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, dupa cinci ore de discuții aprinse in cadrul CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidențiale. Decizia ei vine dupa mai multe zile in care o tabara din propriul partid, condusa de Marcel Ciolacu, presedintele Camerei…