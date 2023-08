Stiri pe aceeasi tema

- Dinca Marian, adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, impreuna cu Constantin Stoian, comisarul care conduce Poliția Rutiera Constanța, vor fi eliberați din funcțiile lor. Aceasta decizie va fi pusa in aplicare miercuri, la ora 18:00, ca urmare a tragicei situații care a avut…

- Dinca Marian, adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, impreuna cu Constantin Stoian, comisarul care conduce Poliția Rutiera Constanța, vor fi eliberați din funcțiile lor. Aceasta decizie va fi pusa in aplicare miercuri, la ora 18:00, ca urmare a tragicei situații care a avut…

- Seful Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, chestorul de Politie Adrian Gluga ar putea fi demis din functie dupa accidentul mortal de pe DN39 intre localitatile 2 Mai si Vama Veche. Potrivit unor surse decizia demiterii din functie a sefului IPJ Constanta va fi facuta in cadrul unor declaratii…

- Gigi Becali, patronul FCSB, susține acum o conferința de presa, alaturi de Valeriu Argaseala, dupa ce echipa lui nu a primit acceptul de a evolua in Ghencea contra lui Dinamo. Declarațiile lui Becali sunt liveTEXT + VIDEO pe GSP.ro. ...

- Presa azera confirma vestea anunțata in exclusivitate de GSP.ro, faptul ca Adrian Mutu (44 de ani) va fi instalat pe banca lui Neftchi Baku. Jurnaliștii de la Baku anticipeaza un anunț oficial cel tarziu duminica. Este doar o chestiune de timp pana cand Adrian Mutu o va prelua pe Neftchi Baku, locul…

- Ministerul rus al Apararii a negat un astfel de atac, potrivit BBC.Intr-o declarație, ministerul rus al Apararii a spus ca „toate rapoartele lui Prigojin raspandite pe rețelele de socializare” cu privire la atacurile rusești asupra taberelor Wagner sunt „neadevarate și reprezinta o provocare informaționala”.Presa…

- Mare atenție, șoferi! De astazi, 22 iunie 2023, incepe ridicarea mașinilor in Capitala. Anunțul a fost facut chiar de primarul Sectorului 2. CITESTE SI BREAKING NEWS Cum au ajuns marile hypermarketuri sa stranga Guvernul cu ușa: Ciolacu taie in carne vie (Surse) 12:40 341 Doliu in lumea automobilismului:…

- Publicatia braziliana O Globo a publicat o conversatie pe WhatsApp in care jucatorul brazilian de tenis Thiago Seyboth Wild dezvaluie ca provine dintr-o familie "nazista".Dupa victoria obtinuta marti in fata lui Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, brazilianul in varsta de 23 de ani a fost confruntat…