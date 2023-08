Surse: Șeful DGA se pensionează Șeful Direcției Generale Anticorupție, Liviu Vasilescu, se pensioneaza. Ofițerul și-ar fi depus cererea de pensionare in urma cu cateva saptamani. Liviu Vasilescu are 56 de ani și conduce Direcția Generala Anticorupție din cadrul Ministerul de Interne, din anul 2021. Liviu Vasilescu a fost șeful Poliției Romane in perioada 2019-2020, dupa ce a condus Direcției de Operațiuni Speciale din IGPR. Chestorul Liviu Vasilescu a plecat din fruntea Poliției Romane dupa ce in 2020 au aparut imagini in spațiul public cu el și interlopii din clanul Duduianu. Aceștia s-ar fi intalnit sa negocieze condițiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DGA, Liviu Vasilescu, se pensioneaza (surse)Șeful DGA, Liviu Vasilescu, se pensioneaza. Ofițerul și-ar fi depus deja cererea de pensionare la MAI acum cateva saptamani, potrivit surse judiciare citate de STIRIPESURSE.RO. Cererea lui Vasilescu ar fi fost depusa anterior scandalului generat…

- Apar reacții dupa cazul polițistului de la DGA. Potrivit Realitatea PLUS, pe numele judecatorului Alin Nicolescu va fi depusa o sesizare la Inspecția Judiciara dupa acuzațiile de presiuni la varful DGA aduse de polițistul Gheorghe Giorgian Cioriia. In astfel de cazuri, procedura e in doua etape: verificarea…

- Reporterii de la Recorder au publicat un reportaj in care un politist din Oradea sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar de catre colegii sai, si date unui om de afaceri, care l-a amenintat prin telefon. Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent…

- Publicația Recorder a publicat, miercuri seara, o investigație referitoare la cazul unui polițist oradean care susține ca este șicanat de șefii sai din Poliția Bihor, care ar fi luat inclusiv masuri abuzive impotriva lui.

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local.

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri

- Ancheta in cazul ”azilurilor groazei” se mișca mai greu decat s-ar fi așteptat opinia publica. Inclusiv premierul Marcel Ciolacu a pus presiune asupra autoritaților sa grabeasca procedurile, iar cei vinovați sa fie executați rapid.Surse din Ministerul de Interne ne-au explicat ca se incearca o ancheta…

- Politia Romana a spus vineri in legatura cu azilele groazei, dupa declaratiile ministrului Catalin Predoiu, potrivit carora ancheta a durat ”ani de zile”, ca polițiștii s-a sesizat din oficiu in 16 februarie, iar in 4 iulie s-au facut 31 de perchezitii. „Cercetarile s-au derulat cu operativitate”, a…