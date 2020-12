SURSE: Scandal în PNL. Orban e acuzat că a cedat ministerele importante; liberalii, în stare de șoc Potrivit digi24.ro , Orban este acuzat ca a cedat toate interesele partidului pentru interesul personal - acela de a fi președinte la Camera Deputaților. Lista ministerelor imparțite in coaliție Potrivit unor surse din conducerea USR PLUS, citate de digi24.ro, Orban ar fi participat de unul singur la imparțirea concreta a ministerelor, fara echipa de negociere delegata de partid și cei de la USR PLUS și UDMR au fost și ei șocați de momentul in care liberalii, de-a dreptul stupefiați de faptul ca Orban a acceptat sa cedeze ministerele de la Transporturi, Fonduri Europene și Dezvoltare, ar fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

