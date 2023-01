Surse Reuters: Biden și japonezul Kishida se așteaptă să se întâlnească la Washington începând cu 13 ianuarie Președintele american Joe Biden și premierul japonez Fumio Kishida sunt așteptați sa se intalneasca la Washington incepand din 13 ianuarie, a declarat pentru Reuters o sursa. Intalnirea dintre Washington și partenerul sau asiatic cheie pentru a face fața puterii crescande a Chinei are loc in contextul in care testele cu rachete ale Coreei de Nord și apelurile pentru un arsenal nuclear mai mare ii ingrijoreaza pe aliații americani din regiune. Kishida intenționeaza sa discute despre noua politica de securitate a Tokyo, care a vazut dezvaluirea in decembrie a celei mai mari consolidari militare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

