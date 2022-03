Avionul privat al lui Roman Abramovic a fost luni in Israel și a fost nevoit sa plece la mai puțin de 24 de ore de la sosire, a spus o sursa citata de Reuters. Omul de afaceri se afla pe lista oligarhilor ruși sancționați de occident in urma razboiului purtat de Rusia in Ucraina. Sursa a confirmat pentru jurnaliștii din Israel ca avionul lui Abramovich a aterizat duminica seara pe aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv, scrie Mediafax.

