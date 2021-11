Liberalii ar urma sa numeasca seful TVR, iar PSD seful de la radioul public, conform unei ințelegeri facute in urma negocierilor de vineri, susțin surse politice. Astfel, Dan Turturica ar putea fi numit presedinte-director general al TVR iar Razvan Dinca, șef la Radioul public. Votul pentru numirea noilor consilii de administratie ale televiziunii si radioului va avea loc luni, la ora 17:00, in plenul reunit al Parlamentului. Audierile in comisiile de specialitate vor avea loc tot luni, incepand cu ora 12:00. Propunerile facute de partide si institutii pentru Consiliile de Administratie de la…