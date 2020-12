Președintele PNL, Ludovic Orban, a primit asigurari de la președintele Klaus Iohannis ca va primi președinția Camerei Deputaților in viitorul Parlament, in cadrul intalnirii pe care cei doi au avut-o luni, la Cotroceni, susțin surse liberale citate de Hotnews.ro.Ludovic Orban a demisionat luni din fruntea Guvernului, el asumandu-și rezultatul sub așteptari inregistrat de PNL la alegerile parlamentare de duminica 6 decembrie. Liberalii s-au clasat in urma PSD, cu aproximativ 26%.Inainte de anunțul privind demisia, premierul s-a intilnit, luni, cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Prilej…