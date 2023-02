Surse: Noul Consiliu de Administrație al CNIR Alaturi de CNAIR, Metrorex, CFR SA și CFR Calatori, și Compania Naționala de Investiții Rutiere (CNIR) are un nou Consiliu de Administrație. Ministerul Transporturilor, pe site-ul caruia va fi publicata componența acestuia nu a anunțat inca nimic, dar Puterea.ro a aflat care sunt trei dintre cei cinci membri. Conform surselor Puterea.ro, primii trei membri sunt Mariana Ionița, Bogdan Pascu și Ștefan Ionița. Doar doua nume au ramas necunoscute. Mariana Ionița, in prezent Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, a fost director general al CNAIR și director al Direcției de Transport Feroviar.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

