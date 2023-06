In timp ce angajații din invațamant nu vor sa renunțe la greva pana cand salariile nu le vor crește pana la nivelul cerut de sindicate, Guvernul pare sa aiba planului lui sa rezolve unele dintre problemele aparute din cauza protestelor. Concret, mediile elevilor vor putea fi incheiete cu doar doua note, ca masura excepționala in contextul grevei, deși, in mod normal este nevoie de minim trei, potrivit unui proiect de modificare a ROFUIP, publicat marți, de catre Ministerul Educației. Interesant este cine le va incheia, de fapt! Potrivit proiectului, la articolul 107, dupa alineatul (4) se introduce…