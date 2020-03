Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are consultari, vineri, cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la functia de prim-ministru. Consultarile vor avea loc prin teleconferinta, in conditiile in care senatorul PNL Vergil Chitac, depistat cu Coronavirus, a intrat in contact cu mai multi liberali.…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele pentru a desemna un nou candidat la functia de prim-ministru. Consultarile incep la ora 16.00. PNL il va propune din nou pe Ludovic Orban pentru functia de premier, dar va sustine orice varianta pe care o va alege presedintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis se consulta cu partidele la Cotroceni, in a doua parte a zilei, pentru desemnarea unui nou candidat de premier. Variantele aflate pe masa partidelor sunt: Guvern politic de coalitie. Spre deosebire de guvernul Ludovic Orban, minoritar, de acesta data sa se incerce…

- Presedintele Klaus Iohannis genereaza un conflict juridic de natura constitutionala prin propunerea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, la o zi dupa ce acesta a fost demis de Parlament prin motiune de cenzura, afirma Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din…

