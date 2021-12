SURSE: ”Guvernarea cu PSD are termen finit de valabilitate”. Care este planul ascuns al PNL. Când vom avea alegeri anticipate! (EXCLUSIV) Surse din PNL au declarat pentru Puterea.ro ca in partid se vorbește in cercurile apropiate președintelui tot mai mult de scenariul alegerilor anticipate, care ar reprezenta pentru liberali asul din maneca in contextual erodarii electorale a PSD la guvernare. Cu alte cuvinte, strategia convenita de președintele Iohannis cu liderii PNL are care obiectiv, prin aducerea PSD la guvernare, ca nivelul de responsabilitate pentru gestionarea țarii in vreme de criza pandemica sa fie imparțit de PSD și PNL. Masurile economice pe care PSD și-a asumat angajamentul ca le va impune, fiind dificil de indeplinit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

