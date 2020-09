Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul nopții trecute, trei șoferi care s-au urcat la volan deți se aflau sub influența bauturilor alcoolice.Astfel, la data de 1 septembrie, in jurul orei 00.40, politistii au depistat un conducator auto de 53 de ani, din comuna Margau, in timp ce se deplasa pe DN1R,…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au oprit in trafic, pe strada Pandurilor din municipiu, un autoturism. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca autoturismul in cauza, ar fi fost condus de o tanara, de 27 de ani, din Targu Mures, careia in urma testarii…

- Ziarul Unirea Beat la volan, a pus in pericol siguranța traficului: Barbat din Cugir depistat de polițiști cu o alcoolemie de 1,13 mg/l Polițiștii din Cugir au depistat un barbat din Cugir, in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi seara, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 23.50, polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au depistat un conducator auto de 38 ani, din comuna Floresti,…

- Ziarul Unirea Beat la volan, a pus in pericol siguranța traficului: Barbat din Alba Iulia depistat de polițiști cu o alcoolemie de 0,97 mg/l Polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica dupa-amiaza, un barbat de 73 de ani care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 21 iunie, in jurul orei 16.00, a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat in varsta de 73 de ani, din…

- Ziarul Unirea La volan beat, cu permisul anulat și identitate falsa: Barbat din Sibiu depistat de polițiștii din Blaj La volan beat, cu permisul suspendat și identitate falsa. Un barbat din Sibiu depistat in trafic de polițiștii din Blaj. La data de 14 iunie 2020, in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata dimineața, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 09.20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un conducator auto, in timp ce se afla sub influența…