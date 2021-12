Stiri pe aceeasi tema

- Surse din PNL au declarat vineri in exclusivitate pentru Puterea.ro ca ”este o chestiune de 3-4 luni”, pana cand Florin Cițu va fi pus in fața unui Congres extraordinar, in urma caruia ar urma sa piarda președinția PNL. Mulți lideri de filiala ar fi suparați in continuare de modul in care Cițu a negociat…

- Surse din Partidul Național Liberal au declarat pentru Puterea.ro ca razmerița din partid se va solda cu un congres extraordinar in PNL, cel mai probabil, in primavara, cand șefia lui Florin Cițu va lua sfarșit. Florin Cițu a refuzat joi sa asiste la ședința de plen in care Guvernul Ciuca urma sa fie…

- PNL este impartit in ceea ce priveste varianta de premier. Unii dintre liderii partidului, printre care si prim-vicepresedintii partidului, ar prefera varianta Nicolae Ciuca, in timp presedintele formatiunii si secretarul general se opun acestei solutii, sustin surse din conducerea liberala.

- Negocierile dintre social-democrați și liberali au atins un prim punct de ințelegere, surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca cele doua partide au ajuns la un acord in ceea ce privește noul premier. Nicolae Ciuca va fi prim-ministrul Romaniei in noua guvernare. Surse politice au declarat pentru…

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- In ședința Biroului Executiv al PNL care are loc in aceasta seara, liberalii au discutat inclusiv excluderea fostului lider, Ludovic Orban. Propunerea de excludere a fost facuta de deputatul Gigel Știrbu și a fost susținuta de primarul Clujului, Emil Boc, potrivit unor surse din partid.