Stiri pe aceeasi tema

- Primele constatari sugereaza ca racheta care a lovit Polonia a fost trasa de forțele ucrainene asupra unei rachete rusești care se apropia, potrivit oficialilor americani. Trei oficiali au declarat pentru agenția de presa The Associated Press ca ucrainenii au incercat sa se apere de o salva rusa care…

- Presedintele Joe Biden a declarat miercuri ca este „putin probabil” ca o racheta care a ucis doua persoane in Polonia, tara membra NATO, sa fi fost lansata din Rusia, dar a promis sprijin pentru ancheta privind racheta pe care polonezii au numit-o „de fab

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este putin probabil ca racheta care a lovit Polonia sa fi fost lansata din Rusia, spunand ca Washingtonul si aliatii sai vor sa stabileasca cu exactitate ce s-a intamplat inainte de a decide o reactie, transmite AFP.

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este putin probabil ca racheta care a lovit Polonia sa fi fost lansata din Rusia, spunand ca Washingtonul si aliatii sai vor sa stabileasca cu exactitate ce s-a intamplat inainte de a decide o reactie, transmite AFP, informeaza News.ro. Fii…

- Cel puțin 2 persoane au murit dupa ce doua rachete rusești au aterizat in statul NATO, Polonia, la granița cu Ucraina. Premierul polonez convoaca o reuniune urgenta a comitetului de securitate naționala

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Este probabil ca forțele ucrainene sa incercuiasca complet sau sa captureze Liman, in regiunea Donețk, in urmatoarele 72 de ore. ISW, citand așa-ziși „oficiali din DNR” și corespondenți militari ruși, scrie ca forțele rusești controleaza inca Liman, dar s-au retras de pe pozițiile din Drobyshev și Yampol…

- O analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) concluzioneaza ca forțele ucrainene au avansat in ultimele ore cel puțin 20 de kilometri in teritoriul controlat de ruși in estul țarii, recapturand aproximativ 400 de kilometri patrați. Trupele rusești preocupate in primul rand de contraofensiva…