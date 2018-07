Sursa inspirationala pentru cei care isi doresc propriul business: 5 idei de afaceri creative

Stiri pe aceeasi tema

- Industria vestimentara pentru copii - pe cat de infloritoare, pe atat de competitiva. Intr-o piata cu aproape 1000 de business-uri inregistrate in acest domeniu, cum reuseste un brand autohton nu doar sa supravietuiasca, ci sa faca si profit? Pentru a afla mai multe pe aceasta tema, am stat…

- Patru antrepreori romani le-au dezvaluit antreprenoarelor si femeilor manager prezente la cea de-a VIII-a editie a conferintei “Femei de cariera – Despre antreprenoriat si success in cariera” informatii utile pe care ei le-au dobandit de-a lungul mai multor ani de antreprenoriat. Iata cateva dintre…

- Au muncit peste hotare, i-ar banii castigati ii investesc acasa. Vorbim despre tinerii de la noi care dezvolta afaceri de familie in satele natale. Ion Ciolpan din Hartopul Mare, raionul Criuleni, a lucrat in Franta 12 ani in constructie, iar lunar castiga in jur de 2 500 de euro.

- Majoritatea companiilor de consultanta imobiliara au inregistrat cresteri ale cifrei de afaceri in 2017, an in care rezultatele macroeconomice ale Romaniei au fost foarte atractive pentru investitii imobiliare, atat in Bucuresti, cat si in alte orase...

- Eva Marina (38) de ani este specialist in HR si headhunting de peste 12 ani. Din 2017, tanara a pornit pe cont propriu deschizandu-si o agentie pentru a putea sa profite de timpul liber alaturi de fiica ei, Sarah. Decizia s-a dovedit a fi una inspirata, pentru ca afacerea ei reprezinta pana acum un…

- Evenimentul “Afaceri la Feminin” reunește pe 24 Mai 2018 la Hotel Magus, din Baia Mare, peste 120 de femei manager și antreprenor din regiunea Maramureș și Satu Mare, dornice sa investeasca in dezvoltarea lor profesionala și personala. 6 femei de renume contureaza agenda ediției de anul acesta, precum…

- Cat de des folosești telefonul mobil și cat te ajuta el in business? Plecand de la aceste intrebari, Liviu Dragan, care in urma cu 24 de ani a inființat cel mai puternic producator de software pentru companii din Romania, revine in afaceri cu o noua platforma de inteligența artificiala, cu care dorește…