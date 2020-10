Surprize pe listele de candidați PNL! DOCUMENT PNL și-a stabilit lista pentru alegerile parlamentare, iar surprizele nu lipsesc. O prima mare surpriza este excluderea lui Marian Petrache de pe listele PNL, acesta vizand o candidatura la Senat. Tatal lui RAFILA a fost securist! ”Nu sunt de acord cu ce a facut” Actualul ministru al Apararii, Nicolae Ciuca, a intrat in PNL și deschide lista la Senat, in județul Dolj. O alta candidatura surprinzatoare este cea a lui Ilie Bolojan, cel care ocupa locul 2 pe lista de la Bihor, pentru Senat. Bolojan tocmai a devenit președinte al CJ Bihor, de aceea este posibil ca el sa renunțe la un eventual… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

