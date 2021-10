Surpriza urâtă de la pompă. Litrul de benzină a sărit de 7 lei Prețul la benzina și motorina crește de la o zi la alta. Șoferii care au trecut pe la pompe in aceasta dimineața au cumparat litrul de benzina cu peste 7 lei, practic cu 40% mai mare fața de aceeași perioada a anului trecut, cand un litru de benzina costa sub 5 lei. Și motorina este […] The post Surpriza urata de la pompa. Litrul de benzina a sarit de 7 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

